Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı

ANKARA ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
ANKARA ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
27 Aralık 2016 Salı 16:47
ANKARA ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
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