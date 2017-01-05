Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. FOTOĞRAFLI
05 Ocak 2017 Perşembe 12:46
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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