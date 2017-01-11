Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. FOTOĞRAFLI
11 Ocak 2017 Çarşamba 16:18
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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