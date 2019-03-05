Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultanlılara tapu müjdesi verdi

Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen mitingte konuşan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Eyüpsultanlılara müjdeli haberler verdi. Tapu sorununa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tapu meselesi kanayan yaraydı. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Nişanca, Yeşilpınar, Karadolap Mahalleleri başta olmak üzere kalan kısmın çözümü için gereken talimatı verdim. Biz işimizi biliyoruz. Yol haritamız var talimat verildi” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan İlçe Teşkilat Başkanı Adem Koçyiğit ve binlerce vatandaş katıldı.Mitingde vatandaşlara seslenen Erdoğan, İstanbul'a ve Eyüpsultan'a yapılan yatırımları anlattı. İstanbul'a eğitim alanında 7.5 katrilyon lira, sağlıkta 4 katrilyon lira, toplu konutta 49 katrilyon lira, ulaşımda 94.5 katrilyon lira yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “İstanbul'da birbirinden kıymetli 350 ecdat yadigarını restore ettik. Millet Bahçeleri ile Millet Kıraathaneleri ile İstanbul'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Atatürk Havalimanı, Ayazma, Pendik, Halkalı, Beştelsiz başta olmak üzere pek çok Millet Bahçesi yapımı sürüyor. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi Köprüsü'ne kadar ulaşım sorununa çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde 3 katlı İstanbul tüneli denizin altında ve Kanalistanbul ile yüzlerce kilometrelik metro hatları başta olmak üzere gündemimizde pek çok proje var. İlçemizin ulaşım sonunu çözmek için 15 km Habipler - Topkapı tramvay hattını, Eyüpsultan-Piyer Loti teleferik hattını, Silahtarağa tünelini hizmete aldık. Uzunluğu 24.5 kilometre olan Kabataş Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattına, Eminönü - Alibeyköy tramvay hattını, Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı metro hattı inşaatlarına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.Rami Kışlası'nda Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, “Rami Kışlası’nı biliyorsunuz. Orayı inşallah nasıl Ankara'da Külliyemizde Cumhurbaşkanlığı kütüphanesini yaptıysak, Rami Kışlası'na da Türkiye'nin en büyük kütüphanesini yapıyoruz. 6 milyon cilt kitaba sahip olacak. Orada atölyeler oluşturacağız. Hattatlar yetiştireceğiz orada. Rami Kışlası'nda benim esnaflığım var çalıştım orada. İki etabı bitti üçüncü etap ihalesini yapıyoruz” diye konuştu.Eyüpsultan ve yakın çevresini tarihi kimliğine uygun şekilde düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Yeşilpınar Kültür Merkezi ile Düğmeciler Semt Konağı'nı hizmete açtık. 23 tarihi eser, hazire türbe ve çeşmenin restorasyonunu yaptık. 14 eski okulu yeniden inşa ettik. 16 okulda güçlendirme çalışmaları yaptık. Atık yönetimi için 7 yeni tesis inşa ettik. Karşınızda Kasımpaşalı bir evladınız olarak konuşmuyorum. Bildiğiniz gibi İstanbul Fatih İmamhatip'i bitirdikten sonra bizi üniversiteye almıyorlardı. Orayı bitirdikten sonra okuduğumuz derslerden bize fark ders imtihanı dediler. Fark ders imtihanlarında 6 dersi Eyüpsultan'da verdim ve üniversiteye girme şansı yakaladım. Bir yerde diploması Eyüpsultan Lisesi olan bir Cumhurbaşkanınız var” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki tapu sorununa da dikkat çekerek, “Tapu meselesi kanayan yaraydı. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Nişanca, Yeşilpınar, Karadolap Mahalleleri başta olmak üzere kalan kısmın çözümü için gereken talimatı verdim. Biz işimizi biliyoruz. Yol haritamız var talimat verildi” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na da tepki göstererek, "CHP'nin adayı 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. Sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Yani orada bir tane ufacık bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen önce çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır" diye konuştu.Mitingte konuşma yapan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, başkan seçildiği takdirde öncelik vereceği projelerinden bahsetti. Eyüpsultan’da dört akslı bir turizm kombinasyonu oluşturacaklarını açıklayan Köken, tapu sorunlarını da tamamen bitireceğini söyledi.“Feshane Müzesi ile Eyüpsultan’a Büyük Bir İvme Kazandıracağız”Gönül belediyeciliği ile insanların hem gönlüne hem evine girecekleri ifade eden Deniz Köken, Eyüpsultan’da yapılacak olan 4 akslı turizm projesi hakkında bilgiler verdi. Eyüpsultan Camii çevresinin turizm için yetersiz olduğunu ifade eden Köken şöyle konuştu: “Eyüpsultan’a sadece cami etrafındaki turizmiyle değil Feshane’siyle, Pierre Loti’siyle ve Haliç’i de işin içine katarak dörtlü kombinasyon içinde bir turizm aksı oluşturacağız. Aynı zamanda buranın istihdamına da katkı sağlayacak. Çünkü buraya gelen insanların biraz daha kalmasını sağlamak için müze ve başka etkinlikleri de hayata geçirmemiz lazım. Feshane Müzesi ile Eyüpsultan’a büyük bir ivme kazandıracağız” dedi.Deniz Köken ayrıca Eyüpsultan ilçesinin ulaşım ve tapu sorunuyla ilgili yapılacak olan çalışmaları da açıkladı.Başkan seçilirse tapu sorunlarını tamamen sona erdireceğini kaydeden Köken, “Alibeyköy-Sirkeci tramvay hattıyla Silahtarağa Tüneli de açıldığında, Alibeyköy havzasındaki sıkışıklık büyük ölçüde çözülecek. Daha sonra 2022’de bitmesi düşünülen metro da hayata geçtiğinde o bölgenin en önemli sorunu olan ulaşım meselesi büyük ölçüde hallolmuş olacak. Akşemseddin-Yeşilpınar aksındaki okul, yeşil alan eksikliği, tapu sorunlarının tamamı gündemimize alınmış, büyükşehir belediyesi ve hükümetimizle gerekli görüşmelere şimdiden başlanmıştır. Bu bölgenin uzun süredir devam eden tapu meselesinin epey bir bölümü çözülmüştü ama kısa bir bölümü özellikle Nişanca, Çırçır, Yeşilpınar ve Akşemseddin havzasındaki tapu sorunlarının kalan kısmı bizim dönemimizde son bulacaktır” dedi.Miting sonunda zafer selamı vererek hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a AK Parti Eyüpsultan İlçe Teşkilatı Başkanı Adem Koçyiğit Sultan Abdülhamid Han’ın tablosunu hediye etti.