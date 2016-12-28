ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu heyetini kabul etti
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
28 Aralık 2016 Çarşamba 16:02
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