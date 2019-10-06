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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan...

POLİTİKA 06.10.2019, 10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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