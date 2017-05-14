Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı gönderdi.
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı gönderdi. Haber: ANKARA, ()
14 Mayıs 2017 Pazar 16:06
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı gönderdi.
Haber: ANKARA, ()
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