Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. (FOTOĞRAF)
24 Temmuz 2018 Salı 15:56
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
(FOTOĞRAF)
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