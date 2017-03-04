ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, tarihi bir başarı elde eden milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli eskrimci Acar'a tebrik
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, tarihi bir başarı elde eden milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar'a tebrik telgrafı gönderdi.
04 Mart 2017 Cumartesi 12:21
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