Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım'a tebrik 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım'a bir telgraf göndererek, tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım'a bir telgraf göndererek, tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.
12 Temmuz 2018 Perşembe 18:32
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım'a bir telgraf göndererek, tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.
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