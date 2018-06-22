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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabekir ailesine taziye telefonu

Gülseli KENARLI / İstanbul,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre vefat haberinden derin üzüntü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabekir ailesine taziye telefonu

Gülseli KENARLI / İstanbul,()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre vefat haberinden derin üzüntü duyan Erdoğan, Feyzioğlu'nun  kız kardeşi Timsal Karabekir Yıldıran'ı bugün telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 91 yaşında hayata veda eden Hayat hanıma Allah'tan rahmet, geride kalanlara, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi. Kazım Karabekir Paşa'nın 77 yaşındaki kızı Timsal hanımın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve ilgisinden dolayı şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

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