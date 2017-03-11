Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreninde Hollanda'nın uçuş iptali kararını değerlendirdi.

Erdoğan, "Bugün Dışişleri Bakanımız Hollanda'da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken kendisine 'uçuşa yasak' haberi geldi. Düşünün Türkiye'nin Dışişleri bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda'ya gidiyor, Hollanda 'uçuşa yasak' notasını geçiyor. Hollanda bir sıçrarsın iki sıçrasın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan'da. İstediğini kadar baskı yapın, teröristleri ülkenizde besleyin büyütün bunların hepsi size ters olarak geri dönecek. Ve bunlara yönelik şüphesiz ki bizler 16 Nisan'dan sonra uygulamalarımızı başlatacağız. Biz sabırlıyız" dedi.



"BUNLAR NAZİ KALINTISI, BUNLAR FAŞİST BUNU BÖYLE BİLİNİZ"



Erdoğan, "İşte şu anda Bağcılar'ın insanları buradan Hollanda'ya notasını veriyor. Sen istediği kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma. Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek. Tabi ben burada diplomasiyi konuşuyorum, vatandaşların seyahatini değil. O ayrı bir konu. Bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir onu biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak, bunlar nazi kalıntısı, bunlar faşist bunu böyle biliniz. Bugün bizi Hollanda seyrediyor, Bağcılar'ı seyrediyor. Biz burada bir şehir toplantısı yapmıyoruz, ilçe toplantısı yapıyoruz. Ve Bağcılar ilçesinden Almanya bizi izliyor şu anda. Fransa'daki Türkler izliyor, İskandinav ülkeleri izliyor. 16 Nisan için selam olsun" diye konuştu.





ERDOĞAN: 2 KAT DAHA ZENGİN OLACAKTIK





* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,





"Şayet Türkiye son 25 yıldır, cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetiliyor olsaydı ekonomik açıdan bugünkünden 2 kat daha büyük olacaktık, 2 kat daha zengin olacaktık. Koalisyon dönemlerinde milletimizin cebinden çalınan paralar son 14 yılda olduğu gibi yatırıma istihdama dönüştürülseydi, bugün olduğumuz yerin 2 kat daha ilerisinde olacaktık"





ERDOĞAN: 2 KAT DAHA ZENGİN OLACAKTIK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy toplu açılış törenlerine katıldı.



Erdoğan burada bir konuşma yaparak, "16 Nisan, 15 Temmuz'un hesabını sorma günüdür. 15 Temmuz darbe girişi, 'hayır' diyenler onlarla beraber mi? Dikkat edin Kandil'den haber gönderiyorlar. FETÖ , Pensilvanya'dan haber gönderiyor, 'hayır' deyin. Bilesiniz ki 'hayır' diyenlerin şu anda attığı adım budur. Ve bunlar şu anda bölücü terör örgütlerine destek verenlerdir. Niye 'evet' diyemiyorlar çünkü 'evet' onların bu ülkedeki geleceğini karartacaktır. Şunun unutmayın, peygamberimizin sözüdür, 'kişi sevdikleriyle ile beraberdir. Sen Kandil'i mi seviyorsun, onlarla berabersin. Ne diyor Kandil 'hayır'. 'Hayır' diyenler onlarla beraber haşr olunacaktır. Bu kadar açık ortada, gerçekler ortada" dedi.





"BUGÜNKÜNDEN 2 KAT DAHA BÜYÜK OLACAKTIK, 2 KAT DAHA ZENGİN OLACAKTIK"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri diyor ki 'cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi milletin karnını mı doyuracak?' Evet. Yeni sistem milletin karnını doyuracak. Ülkemizin koalisyon hükümetleri döneminde ortalama oranı yüzde 4 iken, tek parti hükümetleri döneminde bu oran yüzde 5.9 yani 6. Bir başka ifadeyle, şayet Türkiye son 25 yıldır, cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetiliyor olsaydı ekonomik açıdan bugünkünden 2 kat daha büyük olacaktık, 2 kat daha zengin olacaktık. Koalisyon dönemlerinde milletimizin cebinden çalınan paralar son 14 yılda olduğu gibi yatırıma istihdama dönüştürülseydi, bugün olduğumuz yerin 2 kat daha ilerisinde olacaktık. Koalisyon dönemlerinde tek parti yıllarına göre faizlerin 4 kat, bugünküne göre de 10-11 kat fazla olduğunu görürüsünüz. Eğer faiz giderlerinin milli gelire oranı biz iktidara gelmeden önce 2002 yılı seviyesinde olsaydı 1 trilyon 800 milyar lira faiz ödemesi yapacaktık. Eski rakamla söylemiyorum. Halbuki bu dönemde faiz yükümüz 700 milyar lirada kaldı. Aradaki 1 trilyon 100 milyar liraya ne oldu. O para alt yapı, eğitim, sağlık yatırımı olarak milletimizin hizmetine sunuldu" diye konuştu.





"ARADAKİ FARK MİLLETİN CEBİNDE KALDI"





Erdoğan, "Bize düşman olanların kuyruk acısı kendi ceplerine atmak istedikleri bu 1 trilyon 100 milyar lirayı milletimizin cebine aktarmış olmamızdan kaynaklanıyor. Faiz giderleri biz geldiğimiz de, devletin borçlanma faizi yüzde 63'dü. Biz bunu tek haneli rakamlara düşürdük. Aradaki fark milletin cebinde kaldı" dedi.





"1 KASIM'DA YENİDEN DURUMU TOPARLADIK"





Erdoğan, "7 Haziran ülkemizdeki siyasi tablonun ne kadar kırılgan olduğunu hepimizde gösterdi. 1 Kasım'da yeniden durumu toparladık. Ama bir daha aynı tehlikeyi kim göze alabilir. Cumhurbaşkanlığı sistemi siyasette ve ekonomide istikrarı sağlayarak son 14 yıldaki bu tabloyu kalıcı hale getirecektir. Varsın kriz tacirleri bize düşman olsun, bize milletimizin sevgisi, teveccühü, hayır duası yeter" diye konuştu..

Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA