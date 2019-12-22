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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Farklılıkları zenginlik gören; din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak, her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşayabilmesine önem veriyoruz. Bu düşüncelerle...
POLİTİKA 22.12.2019, 11:40
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Farklılıkları zenginlik gören; din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak, her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşayabilmesine önem veriyoruz. Bu düşüncelerle idrak ettikleri bu müstesna günlerde, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların 'Hanuka Bayramı' dolayısıyla mesaj yayımladı. Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Farklılıkları zenginlik gören; din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak, her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşayabilmesine önem veriyoruz. Bu anlayışla son 17 yılda farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz reformlarla din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hiç kimsenin inancından, dış görünüşünden, kılık ve kıyafetinden dolayı ötekileştirilmesine asla müsaade etmedik. 82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi koruyacak, Türkiye’yi tüm dünyaya örnek gösterilecek bir dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle idrak ettikleri bu müstesna günlerde, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların 'Hanuka Bayramı' dolayısıyla mesaj yayımladı. Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Farklılıkları zenginlik gören; din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak, her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşayabilmesine önem veriyoruz. Bu anlayışla son 17 yılda farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz reformlarla din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hiç kimsenin inancından, dış görünüşünden, kılık ve kıyafetinden dolayı ötekileştirilmesine asla müsaade etmedik. 82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi koruyacak, Türkiye’yi tüm dünyaya örnek gösterilecek bir dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle idrak ettikleri bu müstesna günlerde, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."
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