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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan, '4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün...
POLİTİKA 03.10.2019, 15:18
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan, '4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, 'Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın' etiketini de paylaşımına ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, 'Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın' etiketini de paylaşımına ekledi.
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