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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz için sömürgecilik çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp doğal zenginliklere tek başına hakim olmaya çalışan ülkeleri modern sömürgecilere benzetti.

POLİTİKA 01.09.2020, 12:18 Murat Aydın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz için sömürgecilik çıkışı

2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında Doğu Akdeniz'de yaşananlara değindi. Erdoğan, Türkiye'yi yok saymaya çalışan başta Yunanistan, Güney Kıbrıs olmak üzere diğer ülkelere "Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir" diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar: "2020-2021 Adli Yılı'nın yargı mensuplarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza başarılar diliyorum. Vazifeleri başında hayatlarını kaybeden hakim ve savcılara Allah'tan rahmet diliyorum.

"DEVLET ADALETLE YAŞAR"

Mahkeme salonlarımızın duvarlarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü özellikle Hz. Ömer'e atfedilen bu söz, devletin ordu ile değil, parayla değil, petrolle doğal gazla değil, adaletle yaşadığını belirtiyor. Çünkü adaleti tam manasıyla tesis ettiğinizde diğer her şey kendiliğinden gelişecek, yaşayacak ülkeyi ve toplumu kuşatacaktır. Adaletin üzerinden en çok durulan kavram olmasının nedeni de budur. Adaletle davranmanın, hükmetmenin önemine vurgu yapılır.

"GEÇMİŞTEKİ YÖNETİCİLERİMİZE BAKTIĞIMIZDA ADALETLİ OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ"

Geçmişten bugüne isimleri tarihe altın harflerle kazınan devlet yöneticilerine baktığımızda en önde gelen vasıflarının adaletli olduklarını görüyoruz. Sizler böylesine ulvi bir vazife icra ediyorsunuz. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız bu şuurla vazifelerini yürütüyor. Böylesine hayati bir vazife çok büyük bir vebal üstlenmenin anlamına geliyor. Adaletin tesisi için çalışmak çok başka bir mana taşıyor.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' İSYANI ADALET TALEBİNİN ÖRNEĞİ"

Adalet insanlığın varlığı ve geleceği için bu kadar önemliyken, dünyanın dört bir yanında inleyen mazlumların, mağdurların feryatlarının yükseliyor olması ayrı bir tenakuzdur. Zalimlikleri örtmeye siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları da yetmiyor. Adalet talebi dünyanın en ücra köşelerine kadar filiz salmaktadır. Türkiye bu ortak özlemin sözcüsü olarak her platformda hak ve adalet talebini dile getiriyor. Dünya 5'ten büyüktür itirazı bunun en somut ve çarpıcı örneklerinden biridir.

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