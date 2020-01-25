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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Doğanyol ilçesinde inceleme

POLİTİKA 25.01.2020, 23:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Doğanyol ilçesinde inceleme
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanları ziyaretinin ardından depremin etkili olduğu Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelip, incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerinin ardından depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Erdoğan'ın Doğanyol ilçesi ziyaretine TBMM Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Doğanyol Öğretmenevi'ne geçerek burada depremzedelerle bir araya geldi. Daha sonra ilçe meydanına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada halka seslendi. Depremzedeleri çadırlardan kurtararak kalıcı evlere yerleştirmek için çalışmaların başladığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi:
"Dün akşam 20.55 sularında cereyan eden deprem neticesinde gerek burada gerek Elazığ'daki ilçelerimizde mahallerimizde tabi kayıplarımız oldu. Allah kayıplarımıza rahmet eylesin ve tüm yakınlarına şahsım milletim adına sabırlar diliyorum. Burada dört kaybımız var. Toplama baktığımız zaman 1000'i aşkın yaralımız var. Elazığ'daki yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik, burada da tabi yaralılarımız var. Allah'tan şifalar diliyorum, Rabbim en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını nasip etsin. Kazayla kadere iman etmiş insanlarız. Her şeyden önce Müslümanız. Kaza da kader de imanımızın gereği. Az önce de 5.1 kuvvetinde bir artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçı depremler şu anda devam ediyor. Yıkılan yerler de çevre ve şehircilik bakanlığımızın zemin etütlerini süratle yaptırarak buralarda vatandaşları geçici çadırlardan da kurtarıp hemen kalıcı konutlara alacağız. Kalıcı konutlarına kavuşturmanın yanında buralarda özellikle kendi hayvanları var, ahırları var. Bütün projeleri, çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Bu yatırımları kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretlerine çıkacağını da anımsatarak bu ziyaret öncesinde deprem bölgesinde inceleme yaptıklarını söyledi. Erdoğan, Doğanyol ilçesinde Afet Yönetim Merkezi'nde de son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Sonrasında depremzedelerle de sohbet eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm olanaklar ile halkının yanında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinden tekrar helikopter ile Elazığ'a oradan da İstanbul'a hareket etmek için yola çıktı.

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