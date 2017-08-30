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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreterine Myanmar telefonu 

"MYANMAR'DAKİ KRİZİN DAHA FAZLA DERİNLEŞMEDEN DURDURULMASI İÇİN BM'NİN ACİL MÜDAHALESİNİN VE ULUSLARARASI TOPLUMUN HAREKETE GEÇMESİNİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR. MYANMAR HÜKÜMETİ ÜZERİNDE BASKI KURULMALI"  ANKARA () - CUMHURBAŞKANI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreterine Myanmar telefonu 

"MYANMAR'DAKİ KRİZİN DAHA FAZLA DERİNLEŞMEDEN DURDURULMASI İÇİN BM'NİN ACİL MÜDAHALESİNİN VE ULUSLARARASI TOPLUMUN HAREKETE GEÇMESİNİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR. MYANMAR HÜKÜMETİ ÜZERİNDE BASKI KURULMALI" 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'le yaptığı görüşmede, Myanmar'daki krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması için BM'nin acil müdahalesinin ve uluslararası toplumun harekete geçmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in krize çözüm bulmaya yönelik çabalar konusunda temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın görüşmesine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakhayn Eyaleti'nin kuzeyinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıları bahane eden güvenlik güçlerinin masum Rohingya Müslümanlarına saldırmalarının ve sivillere karşı orantısız güç kullanmalarının kabul edilemez olduğuna dikkati çekti. Tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerin yanı sıra ABD, Malezya, Endonezya, Tayland, Bangladeş gibi bölge ülkeleriyle de temasta olduğuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar yönetiminin sağduyuya yöneltme hususunda da yoğun çaba harcanması çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres'in ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, bölgede endişeyle karşılanan insani krizin son bulması için yaptıkları temaslar hakkında da bilgi verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in krize çözüm bulmaya yönelik çabalar konusunda temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi." 

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