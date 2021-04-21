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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelerle ilgili yeni düzenleme talimatı!

AK Parti “yerel yönetimler” düzenlemesini yeniden gündemine aldı. Büyükşehirlere gelir payı sınıflaması, kalan 51 ilde hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için “bütünşehir” formülünün devreye sokulması formülü masaya yatırıldı. Öte yandan Erdoğan toplantıda Merkez Bankası rezervleri hakkında 'bilgilendirme' talimatı verdi.

POLİTİKA 21.04.2021, 08:36 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelerle ilgili yeni düzenleme talimatı!

AK Parti “yerel yönetimler” düzenlemesini yeniden gündemine aldı. Büyükşehirlere gelir payı sınıflaması, kalan 51 ilde hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için “bütünşehir” formülünün devreye sokulması formülü masaya yatırıldı. Öte yandan Erdoğan toplantıda Merkez Bankası rezervleri hakkında 'bilgilendirme' talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, üzerinde çalışılan yerel yönetimler yasası, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme alındı. Erdoğan’ın henüz “geçer not” vermediği ve üzerinde çalışmaların devam etmesini istediği düzenleme, 30 büyükşehir belediyesinin, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranı bakımından sınıflandırılması, kalan 51 ilde hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için “bütünşehir” formülünün devreye sokulması, herhangi bir nedenle boşalan belediye meclis üyeliklerine seçilecek yeni üyelerin, bir önceki meclis üyesiyle aynı partiden olmasının zorunlu kılınması gibi başlıklar içeriyor.

25 BÜYÜKŞEHİR ORTALAMAYI GEÇEMEDİ

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, uzun zamandır üzerinde çalışılan yerel yönetimler yasa taslağıyla ilgili bir sunum yaptı. Çalışma kapsamında 30 büyükşehir belediyesinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranı bakımından sınıflandırıldığı ifade edilirken Kocaeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum belediyelerinin vergi geliri payı ortalamasının üzerinde kaldığı, geri kalan 25 büyükşehir belediyesinin ise ortalamayı geçemediği tespit edildi.
Bu kapsamda AK Parti’nin büyükşehirler için bir “pay dengelemesine” gidilmesi yönünde çalıştığı öğrenildi.

BÜTÜNŞEHİR FORMÜLU 

MYK’da ayrıca büyükşehirlerde olduğu gibi kalan 51 ilde de belde ve bazı ilçe belediyelerinin yaşadığı sorunlar için il ve ilçe belediyelerine yetki verilmesi konusu gündeme geldi. Bu kapsamda 30 büyükşehirde olduğu gibi 51 ilde de hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için “bütünşehir” formülünün devreye sokulması görüşüldü.

KAYIP! 128 MİLYAR DOLAR TALİMATI

Erdoğan’ın toplantıda, muhalefetin Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların satıldığı ve nereye gittiğinin bilinmediği iddiasıyla ilgili kamuoyu nezdinde “bilgilendirme” çalışması yapılması talimatı verdiği de kaydedildi.

GRİ PASAPORT SUİSTİMALİNE KARŞI TEDBİR

Toplantıda, Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında gri pasaport düzenlenerek yurt dışına giden bazı kişilerin geri dönmediği iddiası da gündeme geldi. AK Parti’nin, İçişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili 12 Mart’ta başlattığı soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceği; olayın yasal ya da idari anlamda bir boşluk nedeniyle yaşandığı yönünde bir tespitin ortaya çıkması halinde gereken adımların atılabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

İdari anlamda gri pasaportla yurt dışına çıkışlarda yapılacak “denetimin” daha sertleştirilmesi, gri pasaportla yurt dışına her çıkışta “özel izin kağıdı” istenmesi gibi formüllerin de devreye sokulabileceği ifade ediliyor.

#CumhurbaşkanıTayyipErdoğan #rterdoğan #Bütünşehir #MerkezBankası #Kayıp128MilyarDolar #128MilyarDolar #kayıp #gripasaport
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