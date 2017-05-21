Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de altın madalya kazanan Melek Hu'ya tebrik

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan Melek Hu'yu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Melek Hu'ya tebrik telgrafı gönderdi.
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan Melek Hu'yu tebrik etti.