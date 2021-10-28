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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletçe, “Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz” dedi.

POLİTİKA 28.10.2021, 19:53 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

“Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz”

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede, millî mücadeleyi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade, son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. İlanının 98. seneyi devriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum” dedi.

Canları pahasına bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlere de Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İlk Meclis’ten bugüne kadar, millî iradenin mümtaz temsilcileri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTMEK  İÇİN GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Türk bayrağını dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran iş insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve kamu görevlilerini de tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle, 84 milyon bir ve beraber olarak, Türkiye’yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan Koronavirüs salgının en ağır evresini, sağlık altyapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yöneterek geride bıraktık. Aynı şekilde ekonomide de küresel ekonominin yüzde 3’ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini, biz yüzde 1,8 büyüme oranıyla kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımızın ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekâtlara kadar hiçbir konuda, herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik. Bu süreçte, darbecilerin saldırılarıyla karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ’daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek, her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir.”

“TÜRKİYE’Yİ TÖKEZLETMEYİ AMAÇLAYANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Libya’da darbeciler hezimete uğrarken, Azerbaycanlıların da yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından öz topraklarına kavuştuklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini de boşa çıkardık. Zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar, ülkemizin güçlü altyapısı yanında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin etkinliğini de gösteren önemli bir işarettir. Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi, ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek, 2021 yılında da devam ettiriyoruz” dedi.

“Cumhuriyetin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı: “Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede, millî mücadeleyi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade, son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun! Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun!”

#cumhurbaşkanı #29 ekim cumhuriyet bayramı #mesaj
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