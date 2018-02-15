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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 aileye taziye telefonu 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün son yolculuğuna uğurlanan TRT spikeri Tuna Huş’un ve Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın ailelerini bugün telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu.  Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 aileye taziye telefonu 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün son yolculuğuna uğurlanan TRT spikeri Tuna Huş’un ve Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın ailelerini bugün telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen  bilgiye göre her iki vefat haberinden de müteessir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT’nin merhum spikerinin kızı Zeynep Huş ve merhume sanatçının ağabeyi Güray Hafiftaş ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tuna Huş ve Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.

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