Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti şahlandırma sözü veriyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün burada 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir anlayışla şahlandırmanın sözünü veriyoruz" dedi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke tarihinin bu en önemli gününde kendileri ile beraber olan konuklara teşekkür etti. Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle şahsımızı bu göreve layık gören vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kalpleri bizim için atan tüm kardeşlerimize de sevgilerimi sunuyorum" dedi.'ADAYLIĞIMI AÇIKLADIĞIM GÜNKÜ GİBİ RABBİME YALVARIYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra dua ederek şunları söyledi:"İlk cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi rabbime yalvarıyorum. Bizleri bugünlere eriştiren rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolculukta, ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl. Rabbim, göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün rabbimize, halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya rab, bizi kibirden muhafaza eyle. Ya rab, bizi hasetten muhafaza eyle. Ya rab, bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle. Allah’ım bizi, ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru. Sen ki her şeye gücü yetensin, bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele yarabbi. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu, Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle yarabbi. Allah’ım yalnız senden yardım dileriz. Rabbim, bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet."'MİLLETMİZE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu defa cumhurbaşkanlığı makamına, değişen yönetim sisteminin gereği olarak, yürütme organının tüm yetkileriyle geldiğini belirterek, "Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Rabbim yolumuzu aydınlatsın, işimizi kolaylaştırsın. 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep Allah rızası için, milletimize hizmet etmek için yaptık. Efendiliğe değil, özellikle millete hizmetkar olmaya geldik. Milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran'da bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız." dedi.'BU SİSTEM ZORLAMA DEĞİL, İSABETLİ BİR TERCİH'Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:"Şairin dediği gibi 'Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır' Biz de Türk milleti olarak bugün burada, sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz. Vesayetten darbelere, terör saldırılardan, ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında, tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan, bilhassa Pazar günü ikinci yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum."'YAŞLANAN ÇINARI CUMHURİYET AŞISIYLA GENÇLEŞTİRDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni şahlandıracaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 devletimiz, çok büyük coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yıllık aşkın bir devlet geleneğini temsil etmektedir. Bugün kendimizden ayrı göremediğimiz pek çok dost ve kardeş devlet var. Bizler kaderimizin merkezine Anadolu'yu yerleştirdik. Bin yıl önce Malazgirt'te Anadolu'ya serptiğimiz tohumlar Selçuklu Devleti'yle boy vermişti. Osmanlı, 3 kıta 7 iklimi içine alan ulu bir çınara dönüştürdü. Yaşlanan çınarı cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik. Bugün burada 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir anlayışla şahlandırmanın sözünü veriyoruz" diye konuştu.'İLK İMTİHANIMIZ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAK'Ardından birlik ve beraberlik mesajları veren Erdoğan, şöyle devam etti:"Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk. Milletimiz 24 Haziran'da sandıkta bir kez daha görevini yerine getirmiştir. Bize düşen medeniyetimizin ihyası için kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır, ama çok çalışmaktır. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır. Biz paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla, kardeşleriyle birlikte yol yürümekten onlarla birlikte kazanmaktan memnuniyet duyan bir milletiz. Dünyanın bir yapılanma süreci olduğu günümüzde, bu yaklaşımın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Yeni dönemde Türkiye demokrasiden, temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gidecektir. Güçlenen Türkiye, elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm dostlarıyla paylaşmayı sürdürecektir. Bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir."'ÇOK BÜYÜK HAMLELER YAPACAĞIZ'Bu gece kabineyi açıklayarak yeni yönetim sisteminin mimarisine uygun şekilde icraatlarına başlayacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:"Yarın devlet geleneğimize uygun şekilde, önce Azerbaycan’a ve KKTC’ye ilk ziyaretlerimizi yapacak, Çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel’e gideceğiz. Cuma günü kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Yeni dönemi yine, reform ve bu reformlarla birlikte de yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte inşallah atacağız. İskeletini oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız. Kılavuzumuz yine demokrasi olacak. Milli iradenin üstünlüğü olacaktır. Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken inanç meşrep bölge şehir farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirdiği dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır. Eğitim ve kültür politikalarımıza geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem vereceğiz. Savunma sanayiinden sınır güvenliğine kadar güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için her alanda çok büyük hamleler yapacağız. Bugüne kadar tamamladığımız projelerimiz en büyük referansımızdır. Halen devam eden yatırımlarımızı ve taahhüt ettiğimiz projeleri hayata geçirmekle kalmayacak, çok daha büyük projelere imza atacağız."'LAZER VE IŞIK GÖSTERİLERİNİ İPTAL ETTİK'Erdoğan, konuşmasının sonunda ise dün akşam Çorlu'da meydana gelen tren kazasına değinerek, şunları söyledi:"Dün akşam saatlerinde meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik. Tabi bu kazada ölen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerime şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

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