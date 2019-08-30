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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız
ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta...
POLİTİKA 30.08.2019, 09:20
ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız" dedi.
Anıtkabir'de düzenlenen törene Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
'MİNNETLE ANIYORUZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Aziz Atatürk; bugün Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan Büyük Zafer'in kazanılmasında emeği geçen başta Zat-ı Aliniz olmak üzere, tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, törenin ardından Anıtkabir'den ayrıldı.
Anıtkabir'de düzenlenen törene Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
'MİNNETLE ANIYORUZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Aziz Atatürk; bugün Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan Büyük Zafer'in kazanılmasında emeği geçen başta Zat-ı Aliniz olmak üzere, tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, törenin ardından Anıtkabir'den ayrıldı.
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