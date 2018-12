Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'mıza kimse gölge düşürmeye kalkmasın

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim teşkilatımdan isteğim, 'Cumhur İttifakı'mıza kimse bir gölge düşürmeye kalkmasın. Herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa bunun adı 'kakofoni' olur. Ortaya tamamen öyle bir orkestra çıkaralım ki burada bir 'senfoni' olsun. AK Parti zaten böyle bir senfoninin kurucusudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. G20 Liderler Zirvesi ve ardından Paraguay ile Venezuela ziyaretlerine değinen Erdoğan, "Türkiye AK Parti iktidarları döneminde dünyanın daha önce hiç ilgi gösterilmeyen farklı coğrafyalarına açılım politikalarını hayata geçirmiş oldu. Açılım politikalarından birinin hedefi de Latin Amerika ve Karayipler bölgesidir. Son olarak faaliyete geçirdiğimiz Paraguay ile birlikte 16 büyükelçilik ve 1 başkonsoloslukla Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde geniş bir temsilcilik ağı kumuş oluyoruz. Ticaret açığımızı 9,2 milyar doların üzerine çıkartarak, verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. Son 2 yılda ticaret hacmimizi 2 milyar doların üzerinde artırdık. Tıpkı Afrika gibi Latin Amerika bölgesi de Türkiye'nin gelecekteki en önemli siyasi, ticari ve kültürel ortakları arasına girecektir" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA ZİYARETİNE ELEŞTİRİ

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini eleştirerek, şunları söyledi:

"Biz ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini savunmak, yeni bağlantılar kurmak, var olan ilişkileri güçlendirmek, geleceğimizi inşa etmek için çalışırken Ana Muhalefetin başının da boş durmadığını gördük. O da çalışıyor. Çok gayretli. Ama bu zat, genellikle hep aynı ülkeye, Almanya'ya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat, son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış, birtakım kişilerle görüşmüş. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getirdi. Federal Meclis'te görüştüğü milletvekilleri, tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldıran terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle tanınan isimler. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya'nın Federal Meclisi'nde kürsüye çıkanlarla beraber fotoğraf karelerinin içinde olduğunu görüyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NUN ALMAN VEKİL İLE GÖRÜŞMESİNE TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden birinin de Türkiye kökenli Alman milletvekili olduğunu belirten Erdoğan, "Kimdir bu kişi? Bu kişi PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. İsmini anarsam değer vermiş olurum. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların Almanya'daki toplantılarının baş misafiri ve konuşmacısıdır. Öyle ki bu şahıs Alman Meclisi'nde PKK'nın Suriye kolu YPG bayrağı açacak kadar fanatik terör örgütü yandaşıdır. Aynı kişinin bir diğer özelliği de bu ülkede Türkiye ile ilgili ne zaman bir konu gündeme gelse hemen onlara yönelik aleyhimizde zehir zemberek açıklamalar yapmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekiliyle ne konuştuğunu merak ediyoruz. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçiler, onların da sicilleri aynı. Her ikisi de kamuoyunda PKK'nın en önde gelen destekçileri olarak biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun, CHP Berlin Birliği üyeleri ve Alman gazetecilerle kapalı kapılar ardında yaptığı konuşmalarda ülkemiz aleyhine neler söylediğini de az çok tahmin ediyoruz" dedi.

'SİYASETİ HUSUMET ÜZERİNE KURMUŞ DURUMDA'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı paneldeki konuşmalarının da basın mensuplarının son anda salondan çıkarılarak kamuoyundan gizlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu panelde PKK sempatizanlarının yanı sıra FETÖ'nün Almanya'daki sözcüsü olarak bilinen bir ismin de yer alıyor olması da dikkat çekicidir. Her ne kadar medyaya kapalı olsa da Kılıçdaroğlu'nun bu panelde bir süre önce şahsımızın Almanya'ya yaptığı resmi davete olan tepkisini dile getirdiği anlaşılıyor. Açıkla Kılıçdaroğlu, çekinme. Bu zat Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da siyaseti ülkemize ve milletimize husumet üzerine kurmuş durumda. Bunlar sana bir şey getirmez, sana bir şey sağlamaz. Zaten bu yerel seçim, hiç sağlamaz. Genel seçimlerde zaten oralardan sana gelen belli. Bu seçimde daha farklı bir şey alman mümkün değil. Yıllardır bu kişinin yalanlarını, iftiralarını, çarpıtmalarını, hezeyanlarını, tahriklerini, tutarsızlıklarını ifşa etmekten biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız davaların, kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Ama bu kişi aynı çarpık siyaseti tekrarlamaktan geri durmadı, durmuyor. Konuş konuş, faydası yok. Aslına bakılırsa CHP'nin mahalli idareler seçimleri için bölücü örgütün güdümündeki partiyle kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır."

'İNCE İNCE DOKUYUP SONUÇLANDIRACAĞIZ'

Hükmeden değil hizmet eden, hakim değil hizmetkâr, gönül kıran değil gönül yapan bir anlayışa sahip olduklarını belirten Erdoğan, "Milletimiz CHP'yi geçmişte halkımıza tepeden baktığı, kadrolarının derebeyi gibi hareket etmesine göz yumduğu için gönül defterinden silmiştir. AK Parti'nin en büyük özelliği milli iradeye, demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere olan bağlılığını asla yitirmemiş, kadrolarını bu doğrultuda sürekli ikaz etmiş, gerekiyorsa revize etmiş olmasıdır. Önümüzdeki seçimler için de adaylarımızı aynı şekilde tespit edecek, kampanyamızı bu şekilde yürütecek, kazandığımız yerleri de yine aynı anlayışla yöneteceğiz. Bu işi adeta böyle ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. Hassasiyetimiz çok fazla. Bütün istihbarat çalışmalarına varıncaya, GBT'lerine varıncaya kadar, gözden kaçan da olmaz mı, olabilir; ama biz elimizden geleni yapalım, gerisi Allah kerim" dedi.

'GÖRÜNTÜ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN PROPAGANDA YAPMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden itibaren, çok eskilerden bu yana yerleşmiş klasik seçim propagandasını da değiştireceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her seçim döneminde şehirlerimizin caddeleri, sokakları, elektrik direklerinden binalara varıncaya kadar her yeri parti bayraklarıyla, afişlerle, pankartlarla donatılır. Biz bununla ilgili düzenleme de yaptık. Buna rağmen kimse buna riayet etmedi. Tamamen partilerin ve adayların görünürlüğünü sağlamaya yönelik kampanya tarzı uzun süre siyasette bir güç gösterisi olarak devam etti. Kitle iletişim imkanlarının sınırlı olduğu dönemlerde bu tarz kampanya anlayışı belki mazur görülebilirdi. Ancak günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok da ilkel buluyoruz. Gerek açık hava reklamcılığı, gerek yazılı ve görsel medya, gerek internet mecrası partilere ve adaylara geniş iletişim imkanları sunuyor. Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten, milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatları ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde afişlerimiz, bayraklarımız asılabilir, bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak."

'ŞEHİRLERİ PLASTİK VE KAĞIDA BOĞAN İSRAFTAN KURTULUYORUZ'

Böylece tasarruf da sağlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Partilere ve adaylara çok ciddi, her yönüyle maddi ve manevi maliyet getiren, şehirlerimizi plastik ve kağıda boğan önemli bir israf kaleminden kurtulmuş olacağız. 'Tasarruf' diyoruz ya, tasarrufu sadece devlette, kamuoyunda aramayalım. Burada da tasarruf, bunu yapmamız lazım. Çevreci bir parti olarak bu hassasiyeti gösterme kararı aldık ve bunun uygulamasını yapacağız" dedi.

'DİJİTAL BOYUTTA ÖNCÜYÜZ'

AK Parti'nin her konuda olduğu gibi siyasetin dijital boyutunda da öncü bir konumda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesela parti olarak teşkilatlarımızı sanal ortama taşıdık. AK Parti'nin 1,5 milyon teşkilat mensubu, genel merkezimizde oluşturduğumuz sanal teşkilat dünyasında birbirleriyle haberleşiyor, veri alışverişi yapabiliyor, ortak söylem üretebiliyor. Artık 5 milyara yakın insanın internete erişiminin bulunduğu, nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 3,7 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu dünyada yaşıyoruz. Ülkemizde de aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı 51 milyonu bulmuş durumda. Böyle bir ortamda bizim kendimizi konvansiyonel propaganda yöntemleriyle sınırlamamız, AK Parti'nin o devrimci, yenilikçi lider ruhuna yakışmaz. Madem sosyal medya algıları gerçeklerin önüne geçirilebiliyor. Öyle ise bizim bu mecrayı hakikatlerle donatarak kendimizi en doğru şekilde anlatmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız."

'DİĞER PARTİLERİN DE AK PARTİ'Yİ TAKİP EDECEĞİNE İNANIYORUM'

Twitter hesabının takipçi sayısının 13,5 milyon, Twitter'da yayınlanan mesajlarının görülme sayısının 3 milyon ile 26 milyon arasında değiştiğini belirten Erdoğan, Facebook takipçi sayısının 9 milyonu bulduğunu kaydetti. Erdoğan, "İnternet kullanımı madem böylesine yaygınlaştı, bize düşen kendimizi bu dünyada en güzel şeklide ifade etmektir. Tabii sanal dünyadaki mecralar yanında araç giydirmelerimizi, açık hava reklam kanallarımızı, gazete ve televizyon reklamlarımızı gürültü ve görüntü kirliği yapmayacak imkanları kullanmaya devam edeceğiz. Diğer partilerin de AK Parti’yi takip ederek aynı yolda ilerleyeceklerine inanıyorum. Böylece bu konuda tüm şikayetleri ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI UYARISI'

Toplantıda partisinin 14 ildeki belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce açıkladıkları 60 aday ile birlikte toplam 74 büyükşehir ve il adayını kamuoyuna tanıtmış olduklarını vurguladı. Diğer belediye başkan adaylarıyla ilgili çalışmaların da titizlikle sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, teşkilatına 'Cumhur İttifakı' ile ilgili uyarılarda da bulundu. Erdoğan şöyle konuştu:

"Şu anda bir Cumhur İttifakı'mız da var, bu ittifakımızı da lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda gerek Sayın Bahçeli, gerek şahsım, gerekse bu sürecin altyapı çalışmalarını yürüten arkadaşlarımız, onlara da başarılar diliyorum. Onlar hazırlıkları yapıyorlar ve inşallah şu anda kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelerek nihai kararları vereceğiz. Ama benim teşkilatımdan isteğim, Cumhur İttifakı'mıza kimse bir gölge düşürmeye kalkmasın. Tam aksine dayanışma içinde, genel merkezlerimizin aldığı bu konuyla ilgili kararlara hepimiz uyacağız. Herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa bunun adı 'kakofoni' olur. Ortaya tamamen öyle bir orkestra çıkaralım ki burada bir 'senfoni' olsun. AK Parti zaten böyle bir senfoninin kurucusudur."

MİLLET BAHÇELERİ, MİLLET KIRAATHANELERİ

Projelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci 100 günlük paket açıklandı, şimdi önümüzdeki günlerde ikinci 100 günlük paketi de açıklayacağız. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri dedik. Bunlar gençlere, ailelere yönelik en önemli projeler. Millet bahçelerinde hedef aileler alacak. Çoluğunu çocuğunu alacak, bu bahçelere gidecekler, oralarda dinlenecek, yatacaklar, yuvarlanacaklar. Millet kıraathaneleri o da gençlere. CHP anlamaz bu işten. Onun aklına okey tahtaları gelir. Kıraathane okuma yeridir, kütüphane, bütün hepsi burada var. Burada pastası, çayı, kahvesi, bunlar da olacak. Orada dersine çalışacak, kitap okuyacak. Gençlerimizi o malum yerlerden buralara çekelim istiyoruz. Kanal İstanbul çok gecikti ama er veya geç bunu da 2019 içinde büyük ihtimalle ihalesini yapıp adımını atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre, AK Parti'nin 14 kentteki belediye başkan adayları şöyle:

Ağrı: Savcı Sayan

Aksaray: Enver Dinçer

Bilecik: Nihat Can

Erzincan: Cemalettin Başsoy

Edirne: Koray Uymaz

Iğdır: Adil Aşırım

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kars: Ensar Erdoğdu

Kırşehir: Yaşar Bahçeci

Kütahya: Ahmet Sami Kutlu

Siirt: Ali İlbaş

Tunceli: Gökhan Arslan

Van: Necdet Takva

Zonguldak: Ömer Selim Alan