Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik - Ek fotoğraflar
21 Haziran 2018 Perşembe 19:49
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