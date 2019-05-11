Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane eski Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze törenine katılıyor. Kağıthane Cengiz Topel Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Cenaze töreninde Fazlı Kılıç taziyeleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katılıyor (1)
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane eski Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze törenine katılıyor. Kağıthane Cengiz Topel Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen...
11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19
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