Ümit KOZAN / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sistemin en büyük garantisi millet. Çünkü milletimizin yüzde 50'den fazlasının desteğini almak demek, toplumun tamamını kucaklamaya talip olmak, bunun için gereken programa, plana, projeye, çoğulcu anlayışa sahip olmak demektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bu sistemin en büyük garantisi millet (1)
Ümit KOZAN / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sistemin en büyük garantisi millet. Çünkü milletimizin yüzde 50'den fazlasının desteğini almak...
22 Şubat 2017 Çarşamba 12:22
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