Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bu sistemin en büyük garantisi millet (1)

Ümit KOZAN / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sistemin en büyük garantisi millet. Çünkü milletimizin yüzde 50'den fazlasının desteğini almak demek, toplumun tamamını kucaklamaya talip olmak, bunun için gereken programa, plana, projeye, çoğulcu anlayışa sahip olmak demektir." dedi.