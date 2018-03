Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millete ihanet edenleri affetmeyiz (4)

ERDOĞAN, AK PARTİ TRABZON İL KONGRESİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da partisinin 6’ncı İl Kongresi’ne katıldı. Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede salona, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı üzerinde 'Bu millet siz minnettar, böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için' yazılı pankart açıldı. Partili bazı gençler asker kıyafetleri ile salona geldi.

Kongrede partililere seslenen ve sözlerine 9 yıl önce bugün vefat eden Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak başlayan Erdoğan, “Attığımız tüm adımlarda yanımızda olur, bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Şu anda da onun varisi durumunda olan arkadaşlarımız da sağ olsunlar bizimle birlikte bu yolda yürüyorlar” dedi.

‘ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 747'

Savunma sanayinde önemli yol kat ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Şimdi zırhlı taşıyıcılarımızı, silahlarımızı, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarını da yapıyoruz. Dışarıdakilerden silahlı, silahsız insansız hava aracı istiyoruz, ‘Veremeyiz’ diyorlar. Sağ olsunlar sonunda bizi bunları yapar hale getirdiler. Sürmene artık bıçak yapmıyor, bunları da yapıyor. Bütün mesele inanç, azim, gayret. Eğer bu imkanlarımız olmamış olsaydı şimdi biz Afrin’de bu başarıları elde edemezdik. Afrin’de durmak yok, yola devam ediyoruz ve bütün bu silahlı silahsız hava araçlarımız orada gümbür gümbür esiyorlar. Bugün itibariyle etkisiz hala getirilen terörist sayısı 3 bin 747. Hem Afrin hem de Irak her iki tarafta da bu devam ediyor” diye konuştu.

‘TEL FIRAT’I KONTROL ALTINA ALARAK HAREKATI HEDEFİNE ULAŞTIRACAĞIZ'

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Mehmetçik cephede bakıyor ki benim vatandaşım benimle yürümeye hazır. Onu artık PYD, YPG tutabilir mi? Tutamaz. Gömerler ve gömdüler. Ne ihanetler yapmışlar. Özgür Suriye Ordusu’ndan (ÖSO) nice kardeşlerimizi şehit ederek bunlar maalesef açtıkları mezarlara gömdüler. Şimdi onlar gömülüyor. İçeride burada biz açtıkları hendeklere onları gömdük. Gömmeye de devam ediyoruz, edeceğiz. Türkiye’yi büyütme, Türk milletini güçlendirme mücadelemizde önümüze hem içeride hem dışarıda engel çıkartıldı çıkartılıyor. Son 4-5 yılı göz önünden geçirdiğimizde hangi oyuncuları bozduğumuzu görebiliriz. Bölgemizde uzun zamandır yaşanan kaosu. Kullanmadık araç, başvurmadık sinsilik bırakmadılar. Bizi zan altında bırakmaya kalktılar. Suriye’de hayatta kalma mücadelesi veren Türkmen kardeşlerimize yardım için gönderdiğimiz TIR’ların önünü içimizdeki hain işbirlikçileri vasıtasıyla kesip, görüntüleriyle bizi köşeye sıkıştırmaya kalktılar. Bunu yapanlar tek misyonu ülkemize karşı düşmanlık olan terör örgütüne 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı dolusu silahı teslim ettiler. Bununla da kalmayıp aynı terör örgütüyle işbirliği içerisinde bölgemizin altını üstüne getirmek pahasına, güya mücadele ettikleri DEAŞ’lıları sıkıştıkları Rakka’dan güvenle başka yerlere geçmelerine yardım ettiler. Baktık ki bunların derdi terörle mücadele değil. Bölgemizi yeniden tanzim etmek için kararımızı verdik ve sahaya girdik. İlk olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridoru projesine darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile bu koridoru Akdeniz’e bağlama çabasının önünü kestik. İnşallah kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız.”

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ORADA NE İŞİ VAR?'

Türkiye’nin gittiği her yere huzur, güven ve düzen verdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Bölgedeki kardeşlerimiz ülkemiz lehine gösteriler yaparak terör hamilerine adeta şamar üstüne şamar vuruyorlar. Şimdi de muhataplarımızdan bize Münbiç konusunda en başında verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Terör örgütünün Münbiç’e ilk geldiği 2016 yılındaki görüşmelerimizde sayın Obama döneminde her seviyede verilen sözler vardı. Yönetim değişmiş olabilir ama devlette devamlılık esastır. Bunun için Amerika’nın bir an önce Münbiç’in denetimini terör örgütlerinden alıp bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç’i altyapısı ve üstyapısıyla ayağa kaldırır ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkarılmazsa bölge halkıyla birlikte bu işi biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Hiçkimse kusura bakmasın. Ülkemizin ve milletimizin bekası söz konusu olduğu bir yerde kimsenin taktik hesabı, konjonktürel siyaseti bizi bağlamaz. Biz elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, indiririz. Aynı durum Kuzey Irak için de geçerlidir. Kandil ve Sincar’daki teröristler derhal boşaltılmazsa bu işi bizzat yapmak bizim için kazanılmaz ve kaçınılmaz bir haline dönüşür. Topraklarının egemenliği konusunda hassas olanlardan, bu hassasiyeti önce terör örgütlerine karşı göstermelerini bekliyoruz. Terör örgütünün orada ne işi var? Hadi gönder, gitsinler. Orada işgalci gibi duruyorlar. Bunlar terörist. Teröristin cirit attığı bir yerde egemenlik lafı etmek boş bir iştir. Bizim ne Suriye, ne Irak’ta kimsenin tek karış toprağında gözümüz yok. Bize tehdit oluşturacak teröristleri de biz halleder geçeriz. Her iki yerde de öncelikli amacımız ülkemize yönelik tehditleri ortadan kaldırmaktır. Bugüne kadar tarih boyunca hep olduğu gibi bugün de güney sınırlarımızın ötesindeki her istikrarsızlık ülkemize sığınmacı akınına yol açıyor.”

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konuşmasının ardından gemi maketi hediye etti.

Salondan ayrılan Erdoğan, Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İstanbul’a hareket etti.



