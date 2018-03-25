Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millete ihanet edenleri affetmeyiz (3)

ERDOĞAN, TRABZON’DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’dan helikopterle partisinin il kongresine katılmak üzere Trabzon’a geldi. Trabzon Havalimanı'nda karşılanan Erdoğan, kongrenin yapılacağı Hayri Gür Spor Salonu’na geçti. İlk olarak salon önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Erdoğan, 15 yıllık iktidarları döneminde Türkiye’nin çok geliştiğini belirterek, Karadeniz Sahil Yolu’nun kendi dönemlerinde tamamlandığını söyledi. Erdoğan, “O burunlu otobüslerle giderken camdan aşağıya bakamazdık. Burayı dönebilecek mi, dönemeyecek mi? Şimdi artık bunlar kaldı mı? Dağları deldik mi, tünelleri aştık mı? Biz Ferhat'ız. Ferhat'a dağlar dayanmaz. Ferhat, Şirin'e yol açtı. Dağları deldik. Biz milletimize aşığız. Biz milletimize sevdalıyız. Neşet Ertaş öyle diyor. 'Aşk ile çalışan yorulmaz' diyor. Biz de aşk ile çalıştık yorulmadık ve yorulmayacağız. Çünkü bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi inşallah muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. İşte geldik milli gelir ne idi kişi başı 3 bin 400 dolar şimdi, 11 bin doların üzerine çıktı. Bak nereden nereye. Bu batılılar niye kıskanıyor? İşte bundan. ‘Ula diyorlar, bu Türkiye nereye gidiyor.’ Yoluna gidiyor da” diye konuştu.

‘PKK’LILAR SİNCAR’A GİTTİ, SİNCAR’A GİRECEĞİZ DEDİM’

Yapacak çok işleri olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık insansız hava uçaklarımızı yapıyor muyuz? Silahlısını da silahsızını da yapıyor muyuz? Ula bir de Sürmeneli yapıyor bunu. Bak neler oluyor neler. Daha iyi şeyler olacak. İnşallah uçağımızı da yapacağız. Bunların kapılarından bizi çok döndürdüler. Ya bize verin 'Kongre müsaade etmiyor’ dediler. Ya şunu ver 'kongre müsaade etmiyor' dediler. Bu komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Şu Afrin'de silahlı insansız hava araçlarını gördünüz. Onlar bizim, biz yaptık. Eğer bunlar olmasaydı işimiz zor. Onlar koordinatları veriyor, o teröristleri oraya gömüyor. Hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 747. 'İnlerine gireceğiz' dedim. 'Onlar kaçacak biz kovalayacağız' dedim. 'Afrin ile bu iş bitmeyecek' dedik. Niye? Bu PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler. O zaman 'Sincar'a da gireceğiz' dedim. Girdik mi? Oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Elhamdülillah bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde bu yok, bizim tarihimizde adalet var. Bizim tarihimizde mazlumların yanında yer almak var. Bizim tarihimizde zalimlerle beraber olmak yok. Ve şu anda da Afrin'de yaptığımız bu. Kimin yanındayız? O mazlumların yanında. Televizyonlarda izliyorsunuz değil mi? O mazlumları o garipleri, yediden yetmişe o gariplerin ne hale geldiklerini görüyorsunuz değil mi? Onlara nasıl vuruyorlar.”

'TERÖR ÖRGÜTLERİ MEHMETÇİĞE SELAM DURACAK'

Doğu Guta'da yaşananlara değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım kendilerine göstereceğim. Değerli kardeşlerim bu millet onurlu, gururlu bir millet. Bu milletin onuru ile gururu ile kimsenin oynamaya hak ve salahiyeti yoktur. Onun için dimdik ayakta duracağız. Taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak. Şu anda da çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Mehmetçiğimiz kar, fırtına demedi. Gençlik yıllarımızda, zaten şu anda da yaşlı değiliz ya, mitingler yapardık, derdik ki ben onu biraz değiştirdim; 'Kar bora fırtına sükun bulacak/ PYD, YPG sana selam duracak.' Kararlılıkla azimle hamdolsun görüyorsunuz Mehmetçiğimiz o çocukları okşuyor. Sadece çocukları değil hayvanları da okşuyor. O kedileri sevişlerini görüyorsunuz. Giyeceklerini, yiyeceklerini her şeylerini getirip orada dağıtıyoruz. Onlar bombalarla her yeri yıktılar. Onlar yıkmaya biz ise yapmaya geldik. Farkımız bu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra salona girdi.



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