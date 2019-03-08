Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekteri ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilerek, "Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı" denildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilerek, "Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı" denildi.