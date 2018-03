Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (2)

'NE KADAR ŞER ODAĞI VARSA, HEPSİNİN HEDEFİ AK PARTİ OLMUŞTUR'

Ak Parti Bolu il Başkanlığı 6'ncı olağan kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi hedef alan şer odaklarının hepsinin hedefinin Ak Parti olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gençler, her gün ben Genelkurmay Başkanıma ihtiyaç var mı diyorum? Bana 'Sayın Cumhurbaşkanım yeterli ordumuz var diyor.' Şimdi herhangi bir sıkıntı olduğunda, sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben yola çıkarım, sonra beraber yürüyoruz. Kardeşlerim, Ak Parti milletimizin kurduğu, bugüne kadar da milletimizle birlikte yol yürümüş bir partidir. Terör örgütlerinden dış güçlere kadar ülkemizi hedef alan ne kadar şer odağı varsa, hepsinin hedefi Ak Parti olmuştur. Türkiye'yi yolundan, rotasından, rayından çıkarmak isteyen herkes, önce bizim üzerimize yürümüştür. Partimizi kapatmaya gayret etmediler mi, ettiler. Olmadı. Onlar bir şeyi bilmiyorlardı. Onlar zannediyorlardı ki; biz hesabı yaptık, tuzağı hazırladık Ak Parti'yi hemen kapattık, iş bitti. Hesap tutmadı. Kaderin üstünde bir kader vardı. Allah bu hesapları da bozdu. En büyük hesap, Allah'ın hesabıdır. Karşılaştığımız onca kumpas, provokasyon, uğradığımız onca haksızlığın üstünden milletimizle geldik. Diğer yandan da tehditlerle mücadele ediyoruz. Afrin mücadelesinde bugünkü rakam; 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik. Mücadele kararlılıkla devam ediyor. Biz de kimini söylediğimiz, kimini söyleyemediğimiz engeller yaşadık. Çevremize kurulan tuzakları anlatmaya kalksak, Bolu Dağı'nı aşar. 15 yıllık iktidarımızı hak ve haklının yanında saf tutmaya borçluyuz. Son 4-5 yıl hepimiz için çok zor ve yoğun geçti. Terör örgütlerini kimi zaman nöbetleşe, kimi zaman Gabar, Kandil'den idare ettiler. İnlerine girdik. Kaçacak delik arar hale geldiler."

'FETÖ'CÜLERİN İHANET İÇİNE DÜŞECEKLERİNE İHTİMAL VERMEDİK'

FETÖ mensuplarının ardı ardına darbe teşebbüsleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte birileri Pensilvanya'ya kaçtı. Kimileri onun devasa çiftliğinde, kimileri Avrupa ülkelerine kaçtı. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Devletimizin tüm kritik kurumlarına yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının ardı ardına darbe teşebbüsleri oldu. İbadet ve hayırla meşgul olunur görünürken, bir taraftan da böyle ihanet içine düşeceklerine ihtimal vermedik. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'u bertaraf etmeyi başardık. Suriye ve Irak sınırları boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenler niyetlerini ifşa ettiler. Bunun üzerine kararlı bir şekilde harekete geçtik. Kimsenin beklemediği operasyonları başlattık" dedi.

'NATO SEN NE ZAMAN YANIMIZDA YER ALACAKSIN'

Suriye'de sahada eylemlere karşı müttefiklerin yeniden belirlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefikimizi, hatta dostumuzu sahadaki eylemlere karşı yeniden belirledik. NATO'nun en güçlü üyesiyiz. Bize bir görev geldiğinde yeri geldi Somali, Balkanlar'da olduk. Şu anda Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda yer alacaksın. Sen ne zaman ortaya çıkacaksın. Ama maalesef şu ana kadar hala olumlu bir ses, söz yok. Aynı şekilde birtakım hususlarda çıkarlarımızın çakıştığı bazı güçlerle de ortak hareket etmenin yollarını aradık. Bu çabalarımız sırasında çok ciddi sıkıntılar ve engellerle karşılaştık. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'lıları derdest ettik. Şimdi de Afrin'de teröristlerden arındırdığımız bölge bin kilometrekareye yaklaşıyor. Bu mücadele bedelsiz olmuyor."

'YAPTIĞIMIZ, HAİNE CEZASINI VERMEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatanı savunmanın namus borcu olduğunu ifade ederek, şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gerek sınırları içinde, gerekse sınırları ötesinde yaptığı operasyonun amacı ortadır. Bizim yaptığımız haine cezasını vermekten ibarettir. Bu saldırılar karşısında susup oturmak bize yakışır mı? Vatanımızı, bayrağımızı savunmak namus borcumuzdur. Türkiye yıllarca ne ben kimseye dokunayım, ne de kimse bana dokunsun, İdare-i maslahatçılardan çok çekti. Dik duracağız, biz iktidara geldiğimizde attığımız her adımda 'olmaz' dediler, 'başaramazsınız' dediler. Hatta 'haddinizi aşmayın' dediler. IMF bize, 'Paranı al bizi yönetmeye kalkma, Türkiye yönetilecekse biz yönetiriz, sen paranı al' dediler. Bunu Davos'ta yaptık. 2013'te 23.5 milyon dolar borcumuzu bitirdik, sonra IMF bizden borç istedi. Arkadaşlar sordu, 'Verelim mi?', 'verin' dedim. Bugün borç alan yarın, emir alır. Bunlar böyle çalışıyor. Merkez Bankamızda 120 milyar dolar civarında dolaşıyoruz. Şu anda 160 milyar dolar ihracata ulaştık. Savunma sanayinde yüzde 60-65 yerli üretim yapıyoruz. Yanlış komşular, bizi mülk sahibi yaptılar. Olmaz dedikleri ne varsa, hepsini hayata geçirdik. Başaramazsınız dedikleri ne kadar mücadele varsa, hepsine gözü kapalı daldık. Haddinizi aşmayın diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik. Terör estirerek, terör dayatmasıyla parlamentoya girerek bir yere varamazsınız. Onlarla kol kola girenler de bir yere varamaz"

'SAVUNMA SANAYİİNDE KENDİNE YETECEKSİN'

İnsansız hava araçlarını üretmeden önce, avuç avuç para ödeyerek aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgenizde ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız hiçbir konuda kimseye muhtaç olmayacaksınız. Her şeyden önce elin oğlu sana bire yaptığını ona satar. En kritik anda musluğu keser. Savunma sanayi gibi kritik alanlarda çok daha ağırdır. Kıbrıs'ta yaşadık. Bir anda telsizler sustu. Susunca askerimiz telsiz muhaberesini yapamadı. O bize ASELSAN'ı kazandırdı. Bu sefer bu tesislerimizi kurduk. Türkiye olarak insansız hava araçlarını yapan ülkelerin ürünlerine talip olduk. Vermediler. Avuç dolusu para ödeyip 10 tane aldık. Her biri 30 milyon dolar. Biz onun çok altında bunu üretiyoruz. Bunlar artık yapılıyor. Bu işi yapanlar genç mühendislerimiz, şimdi arazide. Askerimizle yan yana birlikte. İsrail gelir de senin askerinle birlikte böyle yan yana durur mu? Kendine yeteceksin onun için. Aynı yöntemi diğer savunma sanayiindeki ürünlerde de kullanıyoruz. Sabırlıyız. Her konuda tasarımdan araştırma geliştirmesine, yazılımdan kullanımına kadar bu işleri de başaracağız."

