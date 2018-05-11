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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs'ta tarihleri arasında Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyarette Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Sayın Theresa May'le görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.  Ziyarete...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs'ta tarihleri arasında Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyarette Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Sayın Theresa May'le görüşmelerde bulunacağı kaydedildi. 

Ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Cumhurbaşkanımız, ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin her alanda gelişmekte olduğu stratejik ortağımız ve müttefikimiz Birleşik Krallık'a yapacakları bu ziyarette, Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Sayın Theresa May'le görüşmelerde bulunacak. Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin sivil diyaloğu kapsayacak şekilde zenginleştirilmesini amaçlayan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun yedinci toplantısının kapanış etkinliğine katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız, iki ülkenin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla da biraraya gelecek. 
Dünyanın saygın düşünce kuruluşlarından Chatham House'da hitapta bulunacak olan Cumhurbaşkanımız Londra'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ekonomi, ticaret, güvenlik, savunma sanayii, kültür gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak'taki durum ile kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, AB'yle ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınması öngörülmekte. Terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar karşısında her düzeyde yoğun bir diyalog halinde olduğumuz Birleşik Krallık, 16 milyar Dolar'ı aşkın ikili ticaret hacmiyle ülkemizin önde gelen ekonomik ortaklarından da biri konumunda" denildi. 

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