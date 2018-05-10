Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı parti girişinde Mustafa Destici ve partililer karşıladı. Erdoğan ile Destici, daha sonra görüşmek için parti binasına girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde
Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı parti girişinde Mustafa Destici ve partililer karşıladı. Erdoğan...
10 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
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