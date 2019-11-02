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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı' dünyada sembolleşmiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanarak, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Burada bütün terör...

POLİTİKA 01.11.2019, 22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı' dünyada sembolleşmiştir
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanarak, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur" dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da termal otelde düzenlediği 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' başladı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara il teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI
Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, uyarılarda bulunarak, bazı çatlak seslerin ve safsataların kendilerini yılgınlığa düşürmemesini söyledi. Çok anlamlı bir süreçte bu kampın gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemizin kalkınmasında yeni hamlelere adım atıldığı bir dönemde böyle bir kampın yapılmasının çok çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde kongrelerimiz var. Bir taraftan ilçe bir taraftan il kongrelerimizi ve ardından büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Büyük kongreye giderken bu yolda özellikle hep söyledim; Ömerleri bulacağız. Kararlarımız noktasında çok hassas davranacağız. Özellikle kadın ve gençlik kollarımızla da çok güçlü çıkışlar yapmak suretiyle inşallah kongrelerin ardından 2023'e farklı bir şekilde gitmiş olacağız. Hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içinde ama bizi asla koparamayacaklar. Bu gövdenin kökleri çok çok sağlam. Bu sağlam köklerle mücadelemizi sürdüreceğiz."
Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Ülkemiz, şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda kendisini ispat etmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur" dedi.

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