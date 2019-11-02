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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı' dünyada sembolleşmiştir (2)

NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE'Yİ ENGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi...

POLİTİKA 01.11.2019, 23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı' dünyada sembolleşmiştir (2)

NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE'Yİ ENGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek, çelme takmak isteyenlerin olduğunu söyledi. Yeni bir döneme girdiklerini, bu dönemin yeni şartlar barındırdığını kaydeden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Bir taraftan işte dünyanın nasıl şekillendirildiğini hep beraber görüyoruz. Doğu Akdeniz'deki petrol arama meselelerinden, S-400'lere ya da terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda attığımız haklı adımların hepsi, tek bir millet olarak karşımıza çıkan o emperyalist güçler tarafından engellendiğine şahit oluyoruz. Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyanın lideri ve öncüsü olduğunu sadece biz değil, Türkiye'nin düşmanları da çok iyi biliyor. Onun için Türkiye'yi bu süreçte geriletmek, ayağına çelme takmak, Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek istiyorlar. 15 Temmuz bu çabalardan sadece biriydi. Barış Pınarı Harekatı'nda karşımızda gördüğümüz PYD/YPG de bu amaca hizmet eden sadece birkaç figürandır. DEAŞ'ından tutun başka alanda karşımıza çıkan siyasi meselelere kadar hepsi güçsüz bir Türkiye isteyenlerin ortak ürünüdür. ABD Temsilciler Meclis'inde, Türkiye'ye karşı karar alanların da arkasında, zihin halkalarında bu vardır. Bir mektupla hizaya soktukları Türkiye'nin artık mektup diplomasisiyle hizaya sokulamayacak bir ülke olduğunu bildikleri için, içlerindeki her türlü fesadı ortaya koyarak Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar."
'GOREE ADASININ HESABINI VERİN'
Sözde Ermeni soykırım meselesini her sene 24 Nisan'da gündeme getirenlerin şimdi vaktinden 6 ay önce bu konuyu gündeme getirdiğini belirten Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur. Bizim tarihimizde insanları Hz. insan olarak görmek vardır. Bizim medeniyetimizde Hz. Ali Efendimizin 'İnsanlar ya yaradılışta eşit ya dinde kardeşindir' prensibi vardır. Ancak kendi tarihlerinin her sayfasında bol miktarda kan ve gözyaşı damlayanlar, dönüp de Türkiye'ye Ermeni soykırımı üzerinden ders vermeye kalkmasınlar, böyle bir hadsizliğin içine gitmesinler. Eğer bunu söylüyorsanız oturduğunuz ülkenin esas sahipleri olan Kızılderililerin hesabını verin. Milyonlarca, on milyonlarca Kızılderili'nin nasıl yok olduğunu ve onun üzerinden bir rüya ülkesi olarak ABD'nin inşa edildiğini anlatın. Ya da dönün salı günü Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Senegal açıklarındaki Goree Adası'nın bir hesabını verin. Anlatılmaz. Bana anlatsalar ben inanmazdım. Şu toplantı salonunun üçte biri kadar bir yerde 30- 40 kişinin yerlerde yattığı, zincirlerle bağlı olarak yattığı, çocuklarında üst üste konulduğu, daha şişman çocukların alta, daha zayıfların üste konulduğu bir köle pazarı. Üst katında da köle tüccarları vur patlasın, çal oynasın oynuyorlar. Yaklaşık yüz yıllar içinde 150 milyon Afrikalı köle oradan Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine götürüldü. Önce bunun hesabını verin. Fransız Parlamentosundakiler, eğer kendilerinde Türkiye'ye bir çift laf söyleyecek had buluyorlarsa biz de Goree Adası'nın hesabını verin deme hakkını kendimizde fazlasıyla buluyoruz. İnsanlık adına bunun hesabını soruyoruz. Böyle bir Türkiye istemiyorlar, işin özeti bu."

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