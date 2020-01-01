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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı...
POLİTİKA 01.01.2020, 18:37
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, doğum gününü tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Sayın Bahçeli’nin doğum gününü tebrik etmiş ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulunmuştur" denildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Sayın Bahçeli’nin doğum gününü tebrik etmiş ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulunmuştur" denildi.
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