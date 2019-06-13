Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı (2)

GÖRÜŞME BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 13.30'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde gerçekleşen görüşme sürüyor.
FOTOĞRAFLI
GÖRÜŞME BAŞLADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 13.30'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde gerçekleşen görüşme sürüyor. FOTOĞRAFLI
13 Haziran 2019 Perşembe 14:08
GÖRÜŞME BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 13.30'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde gerçekleşen görüşme sürüyor.
FOTOĞRAFLI
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