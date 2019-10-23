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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya döndü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere günübirlik gittiği Rusya'nın Soçi kentinden Ankara'ya döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat...
POLİTİKA 22.10.2019, 23:33
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere günübirlik gittiği Rusya'nın Soçi kentinden Ankara'ya döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 22.30 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ile birlikte Ankara'ya dönenler arasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 22.30 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ile birlikte Ankara'ya dönenler arasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın vardı.
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