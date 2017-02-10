ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik kanununu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u, Anayasanın 175 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişiklik kanununu onayladı
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik kanununu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik...
10 Şubat 2017 Cuma 13:16
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