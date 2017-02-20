Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör McCain'i kabul etti

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. FOTOĞRAFLI
20 Şubat 2017 Pazartesi 13:15
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
FOTOĞRAFLI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:05
|07:44
|13:28
|16:27
|18:55
|20:21