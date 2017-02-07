Ümit KOZAN / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki görüşmenin bu gece saat 00.05'te yapılmasının planlandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşecek
Ümit KOZAN / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki görüşmenin bu gece saat 00.05'te yapılmasının planlandığını...
07 Şubat 2017 Salı 16:45
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