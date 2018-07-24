Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tayland Büyükelçisi Ekarohit'ten güven mektubu

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, güven mektubu takdim etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, güven mektubu takdim etti. (FOTOĞRAF)
24 Temmuz 2018 Salı 16:40
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, güven mektubu takdim etti.
(FOTOĞRAF)
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