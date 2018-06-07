Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan çalıştıklarını söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnceyi de eleştiren Erdoğan, "Kafasına bir kasket takmış, milletimi kandıracağını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan çalıştıklarını söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnceyi de eleştiren Erdoğan, "Kafasına bir kasket takmış, milletimi kandıracağını sanıyor. Benim milletim şekle bakmıyor, icraata bakıyor" dedi.
​Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Devlet Hastanesi ve Kazanlı Turizm Bölgesi'nin temel atma törenine katıldı. Yarenlik Alanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat takip ettiği katrilyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Kazanlı Turizm Bölgesi'nin yeni Belek olacağını kaydetti. 8 bin yatak kapasiteli olan Kazanlı Turizm Bölgesi'nin bölge için bir kırılma noktası olacağını da  anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 16 yılda ülkemizde çok büyük yatırımlar yaptık, kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan çalışıyoruz. Ekonomimizi 3,5 kat büyüterek, ihracatımızı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkarttık. Milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkartarak ülkemizi devler ligine çıkarttık" dedi.
'MİLLETİ KANDIRACAĞINI ZANNEDİYOR'
'Bay İnce' diye hitap ettiği CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geometrik olarak söylüyorum. Bay İnce sarayı yıkacakmış. Senin genel başkanın da söyledi, sonra kuzu kuzu geldi. Sen oraya gelemeyeceksin. Bu akşam o sarayda 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Sonra da garip gurebayı ağırlayacağız. Muhtarlarımızla Türkiye'ye mesaj vereceğiz. Tek adamların değil, muhtarların ağırlandığı mekanlardır. Biz gittiğimiz her yerde, yaptıklarımızı ya da yapacaklarımızı anlatıyoruz. Diğerleri bizim projelerimizi engelleyeceklerini söylüyor. Diğerleri, sağlık sigortasından 18 yaş altının ücretsiz yararlandığından haberi yok. 18 yaş altı ücretsiz yararlanıyor sağlıktan Bay Muharrem. Mekatronik mühendisliği açacağım diyor. Biz zaten bu bölümleri yıllar önce açtık Bay İnce. Bu bölümleri bitirip çalışan mühendislerimiz zaten var. Onlar Türkiye'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyor. Dışarı çıkmadıkları, vatandaşın kapısını çalmadıkları için Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bilmiyorlar. Kafasına bir kasket takmış, milletimi kandıracağını sanıyor. Senin icraatın nedir ? Benim milletim şekle bakmıyor, icraata bakıyor."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325