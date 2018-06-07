Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz/ Ek fotoğraf
07 Haziran 2018 Perşembe 14:51
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