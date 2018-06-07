Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz (2)

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLETTİ

Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1998'de SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde katıldığı bir programı sinevizyondan vatandaşlara izletti. Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un nüfusunun artması nedeniyle hastanelerin yetmediğini söylemesi ve şikayetçi olduğunu aktarması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen çözüm makamındasın Kemal. İcraat, iş yap da görelim. SSK'ya genel müdür olacaksın şikayette bulunacaksın. Biz tüm hastaneleri ne safhaya getirdik bakın" diyerek son dönemde açılan sağlık kuruluşlarının da görüntüsünü izletti.

'EKONOMİYİ KULLANIP BİZİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Diğer Cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ekonomiyi silah olarak kullanıp bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kendi kendilerine bu sefer Türkiye'yi teslim alacakları ümidiyle birilerini öne sürdüler. Bugün de cumhurbaşkanı adayı olarak karşınıza gelenler var. Bu adaylar sizce Türkiye'yi geleceğe taşıyabilir mi? Bir şey soruyorum size. Bakkal dükkanınızı çırağa teslim eder misiniz? Koskoca ülkeyi nasıl çıraklara teslim edeceksiniz? Biz Türkiye'yi zenginleştireceğiz diyoruz. Onlar ise yıkacağız diyor, satacağız diyor, işten atacağız diyor, apolet sökeceğiz diyor. Sen neyin apoletini söküyorsun be. Haddini bil haddini. Afrin'de o kutlu mücadeleyi sürdüren bir komutanın apoletini sökmek. Neymiş suçu? Suçu, Malatya'da TESK'in bir iftar daveti var. Ben de davetliyim, sayın komutan da ilin protokolünden olduğu için o da davetli. Ve orada konuşma yapıyorum. Sayın komutan da bir yerde alkışlıyor. Diyor ki, 'Siyasi partilerin toplantılarına katılamaz' diyor. Bay Muharrem o siyasi parti toplantısı değil, TESK'in organize ettiği bir toplantı. Kendine gel kendine."

65 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Mersin'e yapılan 3 yatırımla 65 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

"Çukurova bölgesel havalimanını altyapı çalışması devam ediyor. Üst yapı için de ihale çalışması olacak. Havalimanını otoyola bağlıyoruz. Mevcuttaki 3 Organize Sanayi Bölgesi'ne(OSB) 6 OSB daha ekliyoruz. Burada 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Turizmde 4 katrilyon liralık yatırımla Antalya Belek gibi bir bölgeyi Tarsus'a Kazanlı'ya kazandırıyoruz. Firmalar uygulama projelerini hazırlıyor. Yatak kapasitesi 8 bin olan projede 10 kilometre sahil olacak. 5 bin kişilik bir istihdam olacak. 3 projeyle Mersin'de 65 bin kişiye istihdam olacak. Mersinde işsizlik neredeyse kalmayacak."

Erdoğan, yeni açılan Mersin Şehir Hastanesi'nden 15 ayda 3,5 milyon kişinin hizmet aldığını da kaydetti. Erdoğan, konuşmasının ardından Hatay'a geçti.

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