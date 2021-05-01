Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ta işçilerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikanın işçileriyle birlikte iftar yaptı.

Fabrikanın yemekhanesinde işçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesinde işçilerle sohbet etti. İftar programının ardından fabrikadan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs’ı Başbakanlığı döneminde “Emek ve Dayanışma Günü” olarak ilan ettiklerini anımsattı.

“İŞÇİNİN KUTSAL ALIN TERİNİ SÖMÜRMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunu lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hâle getirmenin gayreti içerisine giriyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs’ın sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de terörist gruplar tarafından farklı eylemlere sahne olduğunu belirterek şöyle devam etti: “İşte bugün Paris'in sokakları ne hâle geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok çok farklı olarak anlatırken, işte bugün Paris'te bütün mağazaların cam, çerçeve her taraf yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi artık fırsat yok ve fırsat da zaten vermeyeceğiz. Yani işçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hâle dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin âdeta bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Hamdolsun son aldığım bilgilere göre de Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yani yaralama, vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, Emek Bayramı diyeceğim, kutlu olsun, nice bugünlere Allah bizleri kavuştursun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından fabrikanın araştırma-geliştirme merkezi ile üretim merkezini ziyaret ederek işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.