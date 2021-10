Cumhurbaşkanı, 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen “Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar” programına katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, “Kadın Kolları Başkanlığımızın, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılı vesilesiyle düzenlediği ‘Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar’ programının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biraz önce izlediğimiz ‘Bir Destandır Kadın’ gösterisinin organizasyonunda ve icrasında emeği geçenler ile sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı programı düzenleyen Kadın Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyorum” dedi.

“BİZİM KADİM MEDENİYETİMİZDE, NE SÖMÜRMEK NE DE SÖMÜRÜYE BOYUN EĞMEK VARDIR”

“Milletimizin binlerce yıllık serencamının son bin yılını bu coğrafyada, son bir asrını da Cumhuriyetle birlikte yaşadık” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç şüphesiz, Cumhuriyetle yeniden ayağa kalkan, kendine yeni bir ufuk çizen, yeni bir güç devşiren milletimizin en önemli kazanımı, bu dönemde millî iradenin üstünlüğünü tesis etmiş olmasıdır” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti olarak kendi 20 yıllık tarihimiz de hep millet iradesini her alanda egemen kılma mücadelesiyle geçmiştir. Cumhuriyeti, esareti asla kabul etmeyen bağımsızlık ruhu olarak gördüğümüz için, en önemli vizyonumuzu onun 100’üncü yılı olan 2023’e adadık. Bizim kadim medeniyetimizde, ne sömürmek ne de sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, her kültürün, her inancın kendini ifade edebildiği bir medeniyet inşası için çalıştık, çabaladık.”

Dünden bugüne kazanılan zaferlerin her boyutunda, geleceği inşa eden nesillerin yetiştirilmesi başta olmak üzere kadınların katkısını gördüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Engin birikimi ve ferasetiyle cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna ışık tutan Hayme Anadan, bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan Nene Hatun’a kadar bu izleri kesintisiz takip etmek mümkündür. Millî mücadelenin kahraman kadınları bile tek başına, bu gurur tablosunu ebedî kılmaya yeter. Düşmana karşı yürüttüğü mücadeleyle destanlar yazan Şerife Bacıyı, işgale karşı milletimizi harekete geçiren Halide Onbaşıyı, gazilikle şereflenen Halime Çavuşu, Nezahat Onbaşıyı, Gördesli Makbule’yi, şehit Tayyar Rahmiye’yi asla unutmadık, unutmayız” açıklamasında bulundu.

“84 MİLYON OMUZ OMUZA BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ”

15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere sokakları dar eden, tanklarını durduran, ölüm kusan silahların karşısında dimdik duran kahraman kadınları, polisleri, askerleri de hiçbir zaman akıllarından ve gönüllerinden çıkarmadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu toprağın vefakâr ve fedakâr kadınları, ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin her anında, her yerinde kendilerini göstermişlerdir. Bizim bağımsızlık hikâyemizin kahramanları, zorluklar karşısında yılmayan, imkânsız görüneni başaran, beklenmeyeni gerçekleştiren, kadınıyla erkeğiyle gücünü yüreğinden alan asil milletimizin tamamıdır. Elbette, tohumdan hasada, tarladan sofraya, sanayiden teknolojiye üretimin her aşamasında, spordan sanata, hizmet sektöründen ihracata hayatın her alanda kadınlarımızın gösterdikleri başarılarla ayrıca iftihar ediyoruz” diye ekledi.

Kadınların azmi ve gayretinin, Anadolu topraklarının en büyük gücü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ şiarıyla; Girişimci kadınlarımızla, çiftçi kadınlarımızla, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarparak gelecek nesilleri yetiştiren annelerimizle, mühendis, sporcu, sanatçı kızlarımızla hiçbir ayrım yapmadan tüm kadınlarımızla, geleceğe izler bırakacak, inşallah daha nice başarılara imza atacağız.”

Kucağında evladıyla cepheye mermi taşıyan Cumhuriyetin öncü kahraman kadınlarının mücadelesinin aynı kararlılıkla, şimdi de Cumhuriyeti yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkenin kadınları, tarlada, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, iş yerinde, evde, tankların karşısında, velhasıl hayatın her alanında emekleriyle var olmayı sürdürüyor. Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle, kadını erkeğiyle 84 milyon omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmekte kararlıyız” dedi.

“KADINLARINI DIŞLAYAN BİR TOPLUM, GÜCÜNÜN VE POTANSİYELİNİN YARISINDAN VAZGEÇMİŞ DEMEKTİR”

“Cumhuriyetin kuruluşunun, Anadolu insanının dünyaya meydan okuyuşunun, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun 98’inci yılında, işte yine kadınlarımızla birlikteyiz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin demokrasi ve kalkınması davasına, beşeri sermayemizin güçlendirilmesine, kültüre, sanata, spora katkı sağlayan, alın teri döken; anne, eş ve evlat olarak başımızın tacı tüm kadınlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” diye ekledi.

Kadınlarını dışlayan bir toplumunun, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Rahmetli Neşet Ertaş’ın, gönül diliyle ‘kadın insandır, erkek insanoğlu’ diyerek ifade ettiği gibi, kadın yoksa insan da yoktur. Bizim inancımız, kadın erkek tüm insanları eşrefi mahlûkat, yani yaratılmışların en şereflisi olarak görür. Bu kabul aynı zamanda, insanların her birinin izzetinin, şerefinin, haysiyetinin, hakkının, hukukunun eşit öneme sahip olduğu anlamına gelir. Hiçbir fizyolojik, coğrafi, kültürel, şekli fark bu hakikati değiştiremez.”

Her insanın, kimi doğuştan gelen, kimi hayatın akışı içinde şekillenen farklı bir kader çizgisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bu çeşitlilik, insan olarak sahip olduğumuz temel hakların ve kabiliyetlerin önünde değildir. Kadınların yaşadığı, tarihin her döneminde muhtelif şekillerde görülen ve bugün de var olan zorlukların hepsi de insan olarak bizim eserimizdir. Madem sorunu biz çıkardık, öyleyse çözümü de yine kendi içimizde arayacağız. İşte bu anlayışla, siyasi ve sosyal hayatımın her döneminde kadınlarımızın yanında yer aldım, onlara destek vermek için çalıştım, mücadele ettim. Hamdolsun Türkiye, bu konuda, geçmişe kıyasla çok büyük ilerleme kaydetmiştir.”

Hâlâ çözüm bekleyen sorunların, aşılması gereken engellerin olmasıyla birlikte eldeki kazanımların değerinin de çok iyi bilinmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birlikte çalışır, birlikte mücadele eder, birlikte yol yürürsek hepsinin de üstesinden gelebiliriz. Biz kadınlarımıza güveniyoruz. Kadınlarımızın, kalplerindeki sevginin, gönüllerindeki zenginliğin, Allah vergisi sezgileri ve kabiliyetlerinin gücüyle ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişimin öncüleri olacağına inanıyoruz. Hep birlikte daha güzel, daha adil, daha huzurlu, daha güvenli, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, “Sözlerimi şu güzel şiirle bitirmek istiyorum: Memleket isterim / Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun / Kuşların çiçeklerin diyarı olsun / Memleket isterim / Ne başta dert ne gönülde hasret olsun / Kardeş kavgasına bir nihayet olsun / Memleket isterim / Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun / Kış günü herkesin evi barkı olsun / Memleket isterim / Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun / Olursa bir şikâyet ölümden olsun. İnşallah tüm dünyayı işte böyle bir memleket hâline getirene kadar hep birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz” dedi.