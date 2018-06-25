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Çorum'da oyu düşen Ak Parti, vekil sayısını korudu

ÇORUM’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, Cumhuriyet Halk Partisi 1 milletvekili kazandı. Ak Parti'nin vekil sayısı değişmezken, bir önceki seçime göre...

Çorum'da oyu düşen Ak Parti, vekil sayısını korudu
ÇORUM’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, Cumhuriyet Halk Partisi 1 milletvekili kazandı. Ak Parti'nin vekil sayısı değişmezken, bir önceki seçime göre merkez ve ilçelerde oy oranı yüzde 10 civarında düştü.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 91 oldu. Genel seçimlerde AK Parti yine birinci parti çıktı, ancak oylarında Türkiye genelinde gözlenen düşüş eğilimi, Çorum’a da yansıdı. Partinin vekil sayısı değişmezken, bir önceki seçime göre merkez ve ilçelerde oy oranı neredeyse yüzde 10 oranında azaldı. Azalma sebebi ise, şeker fabrikasının satılması, havaalanı, hızlı tren gibi yatırımların yapılmaması olarak gösterildi.
HDP’ye emanet oy tartışmaları ile seçime giren CHP, Çorum’da hedeflediği oy oranına yaklaşamadığı gibi bir önceki seçime göre oylarını düşürdü. CHP’nin gerilemesinde yeniden Milletvekili seçilen Tufan Köse’nin İYİ Parti’ye geçişi ve dönüşü, tekrar birinci sıradan aday gösterilmesi ve iddiaya göre, yeterli muhalefet yapmaması nedeniyle oy oranında artış sağlanamadı. Diğer yandan İYİ Parti'ye çok oy kaydığı belirtildi.
24 Haziran seçim sonuçlarına göre kilit parti konumuna gelen MHP, Çorum’da vekil çıkaramamasına rağmen tahminlerin ve anketlerin çok üzerinde başarı gösterdi. Bir önceki seçime göre oy oranını artırdı. Çorum’da HDP oyunu 2 kat artırdı. Artırma sebebi ise CHP'den kaymalar gösteriliyor. SP’nin oylarında daha önceki seçimlere göre ciddi gerileme olurken, SP tabanının ittifak tepkisi sandığa yansımış oldu.
İlk kez seçime katılan İYİ Parti’nin Çorum’da en fazla MHP’yi etkileyeceği iddiası doğru çıkmadı. İYİ Parti’ye ağırlıklı diğer partili seçmenden oy kayması yaşandığı düşünülüyor.
Bu seçim tablosuyla AK Parti’nin yeni sistemin öngördüğü üzere seçimde ittifak yaptığı MHP ile birlikte uzlaşma kültürünü devam ettirerek ülkeyi yönetmeye devam edeceği fikri ağırlık kazanıyor.

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