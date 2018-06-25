Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Çorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yok

ÇORUM'da Ak Parti'den milletvekili seçilen 155 kilo ağırlığındaki Oğuzhan Kaya (43), "Kilomla bir problemim yok. Gece gündüz ülkem ve Çorum halkı için çalışacağım" dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'da 4 milletvekilinden...

Çorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yok
ÇORUM'da Ak Parti'den milletvekili seçilen 155 kilo ağırlığındaki Oğuzhan Kaya (43), "Kilomla bir problemim yok. Gece gündüz ülkem ve Çorum halkı için çalışacağım" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'da 4 milletvekilinden 3'ünü kazanan AK Parti'de en renkli isim olarak avukat Oğuzhan Kaya ön plana çıktı. 2 kız babası ve 155 kilo olan Kaya, "Allah’a şükürler olsun ki, AK Parti gibi köklü bir partiden milletvekili seçildim. Bundan sonra bize de milletimize hizmet etmek düşer. 155 kilo ağırlığındayım. Kilomla bir problemim de yok. Gece gündüz ülkem için beni seçen ve meclise gönderen Çorum halkı için çalışacağım. Durmak yok yola devam. Çorum’u TBMM’de layıkıyla temsil edeceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325