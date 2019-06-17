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Çinli iş insanlarından TBMM'ye ziyaret

ÇİNLİ iş insanları, Türkiye'de yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretine yönelik istişarelerde bulunmak üzere TBMM'yi ziyaret etti. Çin'den Türkiye'ye gelen iş insanları heyeti, TBMM'ye çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette...

Çinli iş insanlarından TBMM'ye ziyaret
ÇİNLİ iş insanları, Türkiye'de yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretine yönelik istişarelerde bulunmak üzere TBMM'yi ziyaret etti.
Çin'den Türkiye'ye gelen iş insanları heyeti, TBMM'ye çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette Çinli heyet, 'TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu'nu da ziyaret etti. Komisyon da  Çinli heyete, Türkiye'deki tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğine yönelik bilgilendirme yapıldı.
'ÇİN'DEN HEYETİN GELECEĞİNİ DUYDUĞUMUZDA HEYECANLANDIK'
Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye'de çok önemsendiğini ve son zamanlarda bu konuya ayrı bir değer verildiğini belirterek, şöyle dedi: "Özellikle Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer ile görüşmemizde, Çin'den tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretine yönelik istişarelerde bulunmak üzere bir heyetin geleceğini duyduğumuzda heyecanlandık. Türkiye, biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin bir ülke. Türkiye'de 3 bin 600 endemik tür bulunuyor. Son yıllarda endemik türlerin ve bitki çeşitliliğinin korunması, yetiştirilmesi ve ticaretiyle ilgili güzel çalışmalarımız var. Ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin korunması, yetiştirilmesi, insanların kullanımına sunulması ve ticaretinin gelişeceğini ümit ediyorum."
Heyet daha sonra Genel Kurul Salonu ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan ve tahrip olan Meclis Ana Binası'ndaki alanları gezdi.

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